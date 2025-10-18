أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، عزمه الترشح مجدداً لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة المقررة في نوفمبر 2026.وفي سؤال لقناة 14 الإسرائيلية: «هل تنوي الترشح في الانتخابات القادمة لتصبح رئيساً للوزراء؟»، أجاب نتنياهو «نعم».ويتزعم نتنياهو حزب الليكود، الذي يعد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول رئيساً للحكومة في إسرائيل، وشغل المنصب لأكثر من 18 عاماً منذ 1996 ولكن في ولايات منفصلة.يواجه نتنياهو البالغ من العمر 75 عاماً، اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000، ويعد أول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم، بعد أن وجهت له الاتهامات في 2019 وتتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية.ومثل لأول مرة أمام المحكمة عام 2020، في قضايا فساد أثارت انقسامات سياسية عميقة في إسرائيل، وأدت لاضطرابات سياسية، ما صعّب تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان وإجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات، كما دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التخلي عنه، ما زاد من الانقسامات السياسية.ولم يواجه نتنياهو اتهامات الداخل فقط، بل إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقاله بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة زادت من أزمته الداخلية، خصوصاً في ظل اتهامات له من الداخل باستغلال حرب الإبادة للهروب من الأزمة الداخلية التي يواجهها.