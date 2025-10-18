باكستان تنفي سقوط ضحايا مدنيين

مفاوضات بين طالبان وإسلام أباد

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم (السبت) نجاح قواته في قتل أكثر من 100 مسلح كانوا يخططون لهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان، مؤكداً أن المسلحين استغلوا وقف إطلاق النار الذي استمر 48 ساعة.وكتب تارار على حسابه في «إكس»: «خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 48 ساعة، حاول مسلحون متمركزون في أفغانستان تابعون لحركة طالبان باكستان تنفيذ عدة هجمات داخل باكستان، وتعاملت معها قوات الأمن»، موضحاً أن القوات الباكستانية استهدفت معسكرات الليلة الماضية.وقال وزير الإعلام الباكستاني: «وفقاً لمعلومات استخباراتية مؤكدة، قُتل ما لا يقل عن 60-70 مسلحاً وقادتهم نتيجة هذه الغارات المُستهدفة»، نافياً التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين.وكانت أفغانستان وباكستان قد توصلتا في 15 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية فإن الطرفين سيبذلان خلال هذه الفترة جهوداً حثيثة لتسوية الأزمة.وأعلنت حركة طالبان أفغانستان اليوم أنها لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة خلال المفاوضات واحترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان أفغانستان تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية، لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احتراماً لفريق التفاوض.ومن المقرر أن تجتمع طالبان أفغانستان مع وفد باكستاني في الدوحة لإجراء محادثات.وقال ذبيح الله مجاهد عبر منصة «إكس»: «توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم (السبت)».وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه السبت إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.