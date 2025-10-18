مطالبات أممية

أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، اليوم (السبت)، أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي الإثنين القادم، مؤكدة أن الهدف من فتح المعبر السماح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة.وكان مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مراراً إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.وفي سياق آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيصلان إلى إسرائيل الأسبوع القادم، موضحة أن زيارة فانس وويتكوف تهدف إلى دعم وتنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة.من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 29 قتيلاً (منهم 23 شهيداً انتشالاً، وقتيلان متأثران بإصابتهما، و4 قتلى نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، إضافة إلى 143 مصاباً منذ وقف إطلاق النار.وقالت الوزارة: خلال الـ48 ساعة الماضية أُصيب 21 فلسطينياً، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,116 قتيلاً، و170,200 مصاب منذ 7 أكتوبر2023.وكانت الوزارة قد ذكرت أنه جرى انتشال جثة 404 مدنيين، واستلام 15 جثة محتجزة لدى جيش الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من إسرائيل 135 جثة.