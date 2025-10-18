كشف وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي تحركات مصرية سعودية كبيرة من خلال الآلية الرباعية لوقف الحرب في السودان في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإمارات.

وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المالديف عبد الله خليل، اليوم (السبت)، أن مصر معنية في المقام الأول بالسودان، وتعمل على سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، لافتاً إلى دعم مصر الكامل للدولة السودانية والمؤسسة العسكرية.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك تفاهم بين جميع الأطراف لإنهاء العدوان على الفاشر، ووقف تدفق أي سلاح من الخارج للبدء في العملية السياسية. وأضاف أن القاهرة تتابع باهتمام بالغ كل ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار هناك وفي المنطقة.

تفاوض حول المرحلة الثانية

وبشأن التطورات في قطاع غزة، قال عبد العاطي إنه وبعد النجاح في وقف الحرب يجب بدء التفاوض الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، لافتاً إلى أن هناك نحو 50 ألف فلسطيني يعانون من إصابات بالغة ويحتاجون إلى عيادات طبية متنقلة لتقديم العلاج، كما يجب التركيز على توفير ملاذ آمن للفلسطينيين، خصوصاً ونحن على أعتاب الشتاء، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية.

وأعلن أنه يجري التنسيق حالياً لسرعة تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي سيُعقد في نوفمبر القادم، مؤكداً أن هناك العديد من الدول طلبت أن تكون مشاركة وراعية لمؤتمر الإعمار.

تحديث خطة إعادة إعمار غزة

وأفصح وزير الخارجية المصري عن تحديث خطة إعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، حيث جرى الانتهاء من تقييم الخسائر، موضحاً أن الأولوية ستكون في عملية إعادة الإعمار لإزالة المتفجرات والركام لإدخال المساعدات.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً أمس (الجمعة) مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، لمناقشة التحضيرات الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، المقرر عقده في القاهرة خلال شهر نوفمبر.

وتناول الجانبان التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، لاسيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، إضافة إلى تقييم وتحديث حجم الدمار في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه للمشاركة الفاعلة من كافة أطراف المجتمع الدولي في المؤتمر، الذي ستقوم مصر بتنظيمه في إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق إقرارها من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي، إضافة إلى التنسيق الجاري حول تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في ما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.