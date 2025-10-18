منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ارتكبت إسرائيل 129 انتهاكاً، ما أدى إلى سقوط 34 قتيلاً و122 جريحاً خلال 8 أيام.ودان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات، اليوم (السبت)، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات دموية على قطاع غزة، وكان أحدثها استهداف مركبة وقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.وأكد أن سلطة الاحتلال تتعامل مع الهدنة وكأنها غير موجودة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.ووثق مركز حقوق الإنسان 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كانت أفظعها المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عصر أمس (الجمعة) في حي الزيتون شرق مدينة غزة، عندما استهدفت مركبة مدنية تقل أفراد عائلة «أبو شعبان» بعد أن تقدّمت نحو شرق المدينة.وقُتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حادثة هي الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان إن القصف استهدف مركبة تقل أفراد عائلة «أبو شعبان» أثناء عودتهم إلى منزلهم في حي الزيتون شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا بداخلها.وأضاف بصل أن بين القتلى 7 أطفال و3 نساء ورجلاً، لافتاً إلى أن طواقم الإنقاذ واجهت صعوبة في انتشال الجثامين بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة في المنطقة المستهدفة.وأفاد شهود عيان بأن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت المركبة بعد أن تجاوزت منطقة مصنفة «خطاً أصفر»، في إشارة إلى مناطق محظور على المدنيين الاقتراب منها.