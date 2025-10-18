

تعديلات على الخطة الأمنية

أصيب عراقيان بجروح في هجوم مسلح مجهول استهدف مكتب مرشح للانتخابات البرلمانية جنوب بغداد، اليوم (السبت).وكشفت مصادر عراقية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه مكتب المرشح للانتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومتراً) جنوبي العاصمة بغداد. وحسب المصادر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح، ولاذ المسلحون بالفرار.ودان العزاوي، وهو عضو مجلس محافظة بغداد، على «فيسبوك»، بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبه.وأكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنيه عن مواصلة خدمة الأهالي، مشددا على أن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلًا أم آجلاً. وينتمي العزاوي إلى «تحالف عزم»، وهو ائتلاف سياسي عراقي سني يرأسه مثنى السامرائي.ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للانتخابات البرلمانية صفاء المشهداني، الذي كان يشغل منصب عضو مجلس محافظة بغداد، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته، وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة.وتعد هذه محاولة الاغتيال الأولى في الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجري في 11 نوفمبر.في غضون ذلك، بدأت وزارة الداخلية العراقية وضع تعديلات على الخطة الأمنية الشاملة لضمان أمن الانتخابات العامة المقررة في الحادي عشر من نوفمبر القادم. وجاءت هذه التعديلات بعد مطالبة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بتطوير الخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع بما يتناسب مع حساسية المرحلة.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي نعمة البنداوي، إن المرحلة الحالية تتطلب عمليات استباقية فعالة وتفعيل دور الاستخبارات والعناصر الأمنية في مختلف المحافظات، لضمان عدم حدوث أي خرق أمني أو محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية.وأضاف أن من المهم تدوير القطعات الماسكة للأرض لتجنب حالات الترهل أو التراخي الأمني، وتعزيز الانتشار الميداني بما يتناسب مع حساسية المرحلة القادمة، حيث يمثل أمن الانتخابات الركيزة الأساسية لنجاحها ونزاهتها.وتأتي مطالبة اللجنة البرلمانية بعد يومين من اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية صفاء حسين المشهداني، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أعلن تشكيل لجنة للأمن السيبراني لحماية العملية الانتخابية، مؤكداً أن هناك تعاوناً مثمراً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.ولفت إلى أن هناك توصيات واضحة تتابعها القوات الأمنية بإشراف السلطة القضائية للتصدي لاستهداف المرشحين والمقرات، وهناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الأمني لخلق جو مناسب لإجراء العملية الانتخابية.