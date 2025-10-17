أوربان: المجر الدولة الوحيدة في أوروبا المؤيدة للسلام

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الجمعة) أن بلاده ستستضيف قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تهدف إلى بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء إعلان أوربان بعد يوم من تصريح ترمب الذي أكد أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسبوعين القادمين، في اجتماع سيكون الثاني بينهما خلال العام الحالي. وأوضح ترمب أن اللقاء يأتي قبل يوم واحد فقط من اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقال أوربان (الذي يعد أحد أقرب حلفاء ترمب في أوروبا وأكثر القادة الأوروبيين قربًا من الكرملين) في حديث للإذاعة الرسمية المجرية: «بودابست هي المكان الوحيد تقريبًا في أوروبا الذي يمكن أن يعقد فيه مثل هذا الاجتماع، لأننا الدولة الوحيدة التي تدافع عن السلام باستمرار وعلانية منذ 3 سنوات».

وأشار أوربان إلى أن اعتراض المجر المتواصل على تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والمالية الغربية، كان أحد الأسباب التي جعلت بودابست مكانًا مقبولًا من الجانبين لعقد المحادثات.

يذكر أن المجر رفضت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 السماح بمرور الأسلحة عبر أراضيها إلى كييف، كما هدد أوربان مرارًا بعرقلة العقوبات الأوروبية ضد موسكو، ووقف حزم تمويل دعم أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، ما جعله الوجه الأوروبي الأكثر تمردًا على النهج الغربي الموحد ضد روسيا.

وكان ترمب قد عقد أول قمة له مع بوتين منذ عودته إلى البيت الأبيض في 15 أغسطس الماضي في أنكوراج بولاية ألاسكا، وناقش خلالها آفاق التوصل إلى تسوية شاملة للصراع، فيما يتوقع أن تشكل قمة بودابست محطة محورية جديدة في مسار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وفي ظل تكثف الاتصالات بين موسكو وواشنطن، إذ أجريت 8 مكالمات هاتفية بين الجانبين خلال الأشهر الثمانية الماضية وفقًا لتقارير «سي إن إن»، يرى مراقبون أن القمة القادمة قد تمهد لصفقة مفاجئة تغيّر ملامح الصراع في أوروبا الشرقية.