قتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود مع أفغانستان، وسط هدنة «هشة» بين البلدين أوقفت قتالاً عنيفاً استمر لعدة أيام هذا الشهر، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون، اليوم (الجمعة).وأفاد المسؤولون بأن الجنود قتلوا في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان، أسفر عن إصابة 13 آخرين.وأضاف المسؤولون أن مسلحاً صدم بسيارة مفخخة جدار مكان محصن يستخدم معسكراً للجيش، بينما حاول آخران اقتحام المنشأة قبل قتلهما بالرصاص.وخيم الهدوء، أمس (الخميس)، على الحدود بين أفغانستان وباكستان غداة توصل البلدين إلى وقف إطلاق نار إثر مواجهات دامية استمرت عدة أيام في المناطق الحدودية وامتدت وصولاً إلى كابل التي شهدت انفجارات.وأعلنت إسلام آباد أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 13,00 ت غ، الأربعاء، ستستمر 48 ساعة حتى يتسنى «التوصل إلى حل إيجابي من خلال حوار بناء».وتحدث شهود عن عمال بلدية منهمكين في إصلاح الأضرار في أحد أحياء العاصمة الأفغانية، فيما تغطي آثار الدخان الأسود الطرق، ولا تزال بعض الأحياء دون كهرباء بسبب تلف الكابلات الكهربائية.وفي مدينة شامان الواقعة على الجانب الباكستاني من الحدود، أُعيد فتح الأسواق صباحاً، لكنها كانت أقل ازدحاماً من المعتاد.من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان أن «الكرة في ملعب» حكومة طالبان الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة.وقال شريف خلال اجتماع لحكومته: «وافقنا على وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة»، مضيفاً «إن كانوا يرغبون في حل المشاكل وتلبية مطالبنا الفعلية، فنحن مستعدون لاستقبالهم. الكرة في ملعبهم».