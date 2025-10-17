من المقرر أن ينطلق، اليوم(الجمعة)، عمل القوة الدولية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن نحو 200 جندي من القيادة المركزية الأمريكية وصلوا إلى إسرائيل، وسيعملون تحت إشراف جنرال من الجيش الأمريكي، فيما تم تعيين ياكي دولف لرئاسة التنسيق من قوات الأمن الإسرائيلية.وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت بأنّ هذه الآلية أو المركز، لن يتم تشييده في قاعدة عسكرية، وسيكون بجنوب إسرائيل.وقال مستشاران أمريكيان كبيران، إن التخطيط بدأ لإرسال قوة دولية إلى غزة لإرساء الاستقرار الأمني في القطاع الفلسطيني.وأضاف المستشاران إن التوتر لا يزال مرتفعاً بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس في القطاع.وقال أحد المستشارين «في الوقت الحالي ما نتطلع إلى تحقيقه هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدأ تأسيس قوة دولية لإرساء الاستقرار».وذكر أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان، بحسب وكالة «رويترز».ولفت المستشاران إلى أن هناك ما يصل إلى 24 جندياً أمريكياً في المنطقة للمساعدة في إعداد العملية، إذ سيضطلعون بدور «للتنسيق والإشراف».وأوضح أحدهما أن «الهدف هو استخدام جميع الشركاء المحليين المختلفين الذين يريدون المساعدة والمشاركة»، فيما قال المستشار الثاني إنه لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع المنكوب. ويبحث المسؤولون إعادة إعمار المناطق الخالية من مقاتلي حماس.يذكر أن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، تتضمن تشكيل قوة لتحقيق الاستقرار مدعومة من الولايات المتحدة. ووافقت واشنطن على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون نشرهم في غزة نفسها.