بعد أن أبلغه الاحتلال الإسرائيلي بمقتل زوجته وطفليه خلال حرب غزة، وهو في السجن، تفاجأ المصور الصحفي الفلسطيني شادي أبو سيدو، بعد وصوله إلى غزة ضمن صفقة الأسرى، بزوجته وطفليه على قيد الحياة.وأكد أبو سيدو الذي اعتقله الاحتلال أثناء أدائه عمله الصحفي في مستشفى الشفاء شمالي القطاع في 18 مارس 2024م، أن حراس السجن الإسرائيلي أبلغوه بمقتل زوجته وطفليه، موضحا أنه تعرض للضرب المبرح والمعاملة المهينة في السجون الإسرائيلية.وأوضح المصور الفلسطيني أنه عاد إلى غزة وهو يشعر أنه وحيد، ولم يكتشف أن رفيقة حياته وفلذتي كبده على قيد الحياة إلا بعد إطلاق سراحه، يوم الإثنين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.وأشار إلى أنه حين وصل إلى ممر منزل العائلة بخان يونس، ركضت زوجته هناء بهلول وارتمت بين ذراعيه، بينما هو ظل في حالة انبهار ويطبع القبلات على وجنتي ابنته وابنه، اللذين ظن أنه لن يراهما مرة أخرى.وقال أبو سيدو: «سمعت صوتها فقط، سمعت صوت طفليّ، فصعقت، شعوري لا يوصف حينما شاهدتهم أحياء»، مضيفا: «لقد رأيت زوجتي وأولادي رغم أنهم كانوا وسط الموت، بل أُبلغت بموتهم».وكان أبو سيدو بين 1700 فلسطيني احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب المدمرة في غزة.وقال أبو سيدو إن السجن كان مقبرة الأحياء، مضيفا: «لقد نزعوا مني الروح عن الجسد، لكن لما رجعت إلى أرض غزة سرعان ما عادت الروح إلى الجسد، وعندما رأيت الدمار الكبير، كيف أبدأ من جديد؟».