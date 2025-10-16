قتل 4 من أفراد الجيش السوري وأصيب 9 آخرون اليوم (الخميس) في انفجار عبوة ناسفة في حافلة كانت تقلهم في دير الزور شرق البلاد.

وذكر «تلفزيون سورية» أن القتلى كانوا يعملون حراسا لمنشأة نفطية وتعرضت حافلة تقلهم لعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرقي دير الزور.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» في تغريدات على حسابها في «إكس»: القتلى الأربعة والجرحى من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، والمصابين الـ 9 من العاملين والمدنيين، واصفة ما حدث بـ«استهداف إرهابي» بعبوة ناسفة لباص مبيت تابع لوزارة الطاقة السورية أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

ورجحت مصادر سورية أن يكون تنظيم داعش الإرهابي وراء الهجوم، موضحة أن العبوة الناسفة من بصمات التنظيم الإرهابي.

وفرضت الأجهزة الأمنية السورية طوقاً أمنياً على موقع الانفجار وشرعت في تتبع العناصر التي يرجح أنها متورطة في الجريمة الإرهابية.

من جهة ثانية، دانت وزارة الطاقة السورية، العمل الإرهابي، مؤكدة أن هذا الاعتداء لن يُثني كوادرها عن مواصلة أداء مهماتهم في حماية المنشآت النفطية وتأمين استمرار العمل والإنتاج رغم كل التحديات التي تواجهها المنطقة.