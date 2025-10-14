حل الدولتين

الاتفاق سيصمد

غداة قمة شرم الشيخ للسلام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيقرر ما يراه «صائبا» لمستقبل الفلسطينيين وقطاع غزة المحاصر والمدمر.وقال ترمب من الطائرة التي كانت تقلّه عائدا إلى واشنطن إن «كثيرين يؤيدون حلّ الدولة الواحدة، وبعضهم يفضّل حل الدولتين. سنرى»!. وأضاف: «لم أعلّق على ذلك بعد... سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى».وكان الرئيس الأمريكي، أفاد بأنه سيلتزم بما يتم الاتفاق عليه في النهاية بشأن القضية الفلسطينية، معلنا أنه لا رأي له بشأن حل الدولتين. ووصف ترمب «ما أنجز بأنه كان عظيماً وفي التوقيت المناسب».وقال خلال دردشة مع الصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان»: «أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة». وأكد أن ما تم إنجازه منع مقتل المزيد من الأبرياء.وكان ترمب قال قبيل مغادرته مصر، مساء أمس الإثنين «لقد نجحنا معاً فيما اعتقد الجميع أنه مستحيل.. أخيراً، لدينا سلام في الشرق الأوسط».أكد مرتين «أن هذا الاتفاق سيصمد»، في إشارة إلى خطته حول وقف النار في قطاع غزة، وإرساء السلام في المنطقة.يأتي ذلك فيما لا تزال إسرائيل وحماس منقسمتين بشكل حاد حول عدد من جوانب خطة ترمب المكونة من 20 بندا. ومن بين نقاط الخلاف المحتملة: الاتفاق على نزع سلاح حماس وعدم تولي الحركة أي دور في الإدارة المستقبلية لغزة.ونشر البيت الأبيض «وثيقة السلام» التي وقع عليها قادة الدول في شرم الشيخ والتي شدّدت على ضرورة التوصل إلى «سلام دائم» بين إسرائيل وجيرانها، بمن فيهم الفلسطينيون.ورحب القادة بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، مؤكدين التزامهم بمستقبل يسوده السلام الدائم.