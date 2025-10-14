مواجهات شرق غزة

حماس تنشر عناصرها

دور مؤقت

في أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم(الثلاثاء)، خمسة فلسطينيين في حي الشجاعية.وأفادت مصادر محلية بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «وفا».وأكدت الوكالة أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.في غضون ذلك، تجددت المواجهات بين عناصر حماس ومجموعات مطلوبة من المسلحين، وسمع دوي انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة.وأوضح شهود عيان أن دوي الانفجارات جاء نتيجة اشتباكات اندلعت خلال مداهمات لحماس ضد مجموعات وصفتها بـ«المطلوبة والخارجة عن القانون».وأضاف مصادر فلسطينية أن حماس استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، قالت إن «متعاونين مع إسرائيل» يتحصنون فيها.بدورها، أعلنت الحركة أن اشتباكات عنيفة لا تزال تدور في «الشجاعية خلال تفكيك شبكة متعاونين مع إسرائيل».وكانت مشاهد لعناصر من حماس نفذوا عمليات إعدام علنية بحق فلسطينيين في غزة انتشرت منذ أمس (الإثنين)، في حين أكد مصدر أمني في الحركة «أنهم تعاملوا وفقاً لقواعد الاشتباكات مع مطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم».ولفت مسؤول أمني من القطاع إلى أنه منذ وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، قتلت قوات حماس 32 من أفراد «عصابة تابعة لعائلة في مدينة غزة»، كما قتل 6 من أعضاء الحركة أيضاً في الاشتباكات.وقال مصدران أمنيان آخران في القطاع، إن حماس أعادت نشر رجالها تدريجياً في شوارع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وهي تتوخى الحذر تحسباً لانهياره فجأة.ونشرت الحركة أمس أفراداً من كتائب عز الدين القسام، جناحها العسكري، لدى تحرير الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين ممن احتجزتهم قبل عامين في هجوم السابع من أكتوبر 2023.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألمح في تصريحات أدلى بها أثناء توجهه إلى الشرق الأوسط إلى أن حماس حصلت على ضوء أخضر لتباشر مؤقتاً مهمات شرطية في القطاع. ورداً على سؤال بشأن تقارير عن أن حماس تستهدف خصوماً لها وتعتبر نفسها قوة شرطية قال ترمب «يريدون حقاً وقف المشكلات وهم منفتحون في هذا الصدد، وأعطيناهم موافقة لفترة من الوقت».فيما أكد مدير مكتب الإعلام التابع لحماس في غزة إسماعيل الثوابتة أن الحركة لن تسمح بفراغ أمني، وستحافظ على سلامة الناس والممتلكات.