دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الإثنين)، الشعب الإسرائيلي لمد يده لتحقيق السلام، مؤكداً أن السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب كذلك.وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية، مبيناً أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية وإنما بالسلام الذي هو خيارنا الإستراتيجي.وأوضح الرئيس المصري أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة للوصول إلى حل الدولتين وتكامل شعوب المنطقة.ولفت إلى أن المنطقة تشهد لحظة تاريخية فارقة، معرباً عن أمله أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.وقال السيسي: يجب تنفيذ اتفاق غزة للوصول إلى حل الدولتين وتكامل شعوب المنطقة، معرباً علن تطلعه لشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.وأضاف: أمامنا فرصة تاريخية فريدة، ربما تكون الأخيرة، للوصول إلى شرق أوسط خالٍ من كل ما يهدد استقراره وتقدمه لتنعم فيه جميع شعوبه بالسلام والعيش الكريم ضمن حدود آمنة، وحقوق مصانة، وخالية من الإرهاب والتطرف.من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشكر الدول العربية والإسلامية التي مكنتنا من تحقيق هذه الانفراجة، مضيفاً: أن مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب.وأشار إلى أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق، مشدداً بالقول: حققنا معاً ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط.