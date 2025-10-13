وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى شرم الشيخ اليوم (الإثنين)، وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أرضية المطار، الذي اسطحبه في السيارة إلى مقر القمة بقاعة المؤتمرات الدولية.وعقب وصولهما إلى مقر القمة عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً أكد فيه ترمب أن الشرق الأوسط يمر بفترة متميزة جداً.وقال ترمب: «هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة، والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف»، موضحاً أنه سيناقش مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة.ولفت إلى أن هناك فرقاً تبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة.وفي رده على سؤال حول إمكانية إبرام صفقة مع إيران، قال ترمب للصحفيين: «طيلة حياتي أُبرم صفقات، وإيران ترغب في إبرام صفقة»، موضحاً أن إيران عبَّرت عن دعمها لاتفاق غزة.وأضاف: «لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق غزة لولا الضربة ضد منشآت إيران النووية»، مشيراً إلى أن إيران لا تستطيع التعايش مع العقوبات الصعبة التي فرضها.وشدد ترمب بالقول: «أعتقد أن إيران سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات»، مشيداً بدور مصر المهم للغاية في التواصل مع حركة حماس.من جهته، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحاجة إلى دعم الرئيس ترمب لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً بالقول: «علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة، وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم».وقال السيسي: «الرئيس ترمب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة»، مضيفاً: «اتفاق غزة إنجاز رائع، ونثمن ما حققه الرئيس ترمب».من جهة أخرى، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: «نعمل على تطبيق اتفاق غزة، وسأبقى في المنطقة مع جاريد كوشنر لبعض الوقت».