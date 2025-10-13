انقذنا الشعب من الظلم

اللجوء الإنساني

تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، دون الدخول في صراع مكلف مع روسيا التي تستضيفه، وأكد في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» الأمريكية، نقلتها قناة «الإخبارية» السورية عبر حسابها على منصة شركة «إكس»، أن بلاده ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة.وفيما يتعلق بالشعب السوري، قال الشرع إن هناك أجيالاً بأكملها عانت من صدمات نفسية هائلة، لذا من المهم جداً أن تمنح فترة التحرير للناس أملاً جديداً لعودتهم وإعادة الإعمار، ووصف الشعب السوري بأنه «قوي».وعن توليه الرئاسة، اعتبر الشرع أن الدخول إلى القصر لم يكن تجربة إيجابية، فقد خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري منذ بنائه.وأضاف: لم نتخذ أي إجراءات خارج الأراضي السورية، ولم نستهدف أحداً سوى النظام.. أنقذنا الشعب من الظلم الذي كان يفرض عليه من قبل النظام المجرم.وفيما يتعلق بمصير الأسد، قال الشرع: «نستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة بشار الأسد». وأضاف: «ومع ذلك، فإن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسورية ولن يكون في مصلحة البلاد».وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد.وفي اليوم التالي للإطاحة به، أعلنت روسيا منحها الأسد وعائلته حق «اللجوء الإنساني» حيث وصل موسكو هارباً من سورية، بعدما حكمها لمدة 24 عاماً.وأعلن قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي، نهاية شهر سبتمبر الماضي، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).