في مشاهد مليئة بالفرح والدموع، هرع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم (الإثنين)، لاستقبال الأسرى المحررين الذين وصلوا على متن حافلات بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل برعاية الولايات المتحدة.

احتفالات فلسطينية بتحرير الأسرى

جاء الإفراج عن 1950 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 250 محكومًا بالسجن مدى الحياة و22 قاصرًا، مقابل إطلاق حركة حماس سراح آخر 20 رهينة إسرائيلية أحياء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا استمرت عامين في غزة.

وتزامن ذلك مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إسرائيل لتعزيز خطته للسلام، التي تضمنت إطلاق سراح جثامين 360 مقاتلاً فلسطينيًا و154 أسيرًا تم ترحيلهم إلى مصر.



مشاهد الفرح والألم في غزة والضفة

في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة، تجمع آلاف الفلسطينيين حاملين الأعلام الفلسطينية وصور أقربائهم المحررين، في انتظار وصول الحافلات.

وفي رام الله بالضفة الغربية، عانق الأسرى المحررون عائلاتهم وسط مشاهد مؤثرة، حيث أعربوا لوسائل إعلام عالمية عن أملهم في أن يتحرر الجميع، كما تحدث محمد الخطيب، الذي قضى 20 عامًا في السجن بتهمة قتل ثلاثة إسرائيليين، عن أمله بلقاء أبنائه الأربعة بعد غياب دام 30 شهرًا، قائلاً: «كان الأمل دائمًا يدفعنا للصمود».



تفاصيل صفقة التبادل

بموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن الرهائن الإسرائيليين الـ20 الأحياء صباح (الإثنين)، حيث تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر ثم إلى القوات الإسرائيلية داخل غزة، قبل نقلهم إلى قاعدة عسكرية في ريم للمّ شمل العائلات وإجراء فحوصات طبية.

في المقابل، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 1950 أسيرًا فلسطينيًا، بما في ذلك 250 محكومًا بجرائم خطيرة، و1700 معتقل منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 22 قاصرًا.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن قادة بارزين في حماس مثل إبراهيم حامد أو شخصيات رمزية مثل مروان البرغوثي، كما شملت الصفقة إعادة جثامين 26 رهينة إسرائيلية مؤكد وفاتها واثنين آخرين مجهولي المصير، مع تشكيل لجنة دولية للبحث عن الجثامين المفقودة تحت الأنقاض.



خطاب ترمب في الكنيست

وفي خطابه أمام الكنيست، وصف ترمب المشهد: «السماء هادئة، والمدافع صامتة، وأرض المقدسات تستقبل السلام أخيرًا»، كما دعا إلى سلام وازدهار للشرق الأوسط، مشيرًا إلى خطته المكونة من 20 نقطة.

وأثار جدلاً عندما خرج عن النص، مطالبًا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم الفساد، قائلاً: «السجائر والشمبانيا، من يهتم بها؟».



الصفقة وقمة شرم الشيخ

وتُمثل هذه الصفقة خطوة تاريخية نحو إنهاء حرب دمرت غزة وقتلت عشرات الآلاف، وفي الوقت نفسه يترقب العالم تنفيذ خطة ترمب ومدى قدرتها على تحقيق سلام دائم، بالتزامن مع انطلاق قمة شرم الشيخ بحضور أكثر من 20 زعيمًا عالميًا.