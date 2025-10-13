بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، على ضرورة التفاوض مع إسرائيل لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.وذكر بيان رئاسي لبناني أن عون قال لوفد من الإعلاميين الاقتصاديين: «سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أمريكية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية»، مضيفاً: «ما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشكلات العالقة لا سيما أن الحرب لم تؤد إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار».وأشار إلى أن الجو العام اليوم هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيُحدّد في حينه، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون لبنان خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات، بل لا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمّل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير.وكان حزب الله وإسرائيل قد خاضا حرباً استمرت أكثر من عام، وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر العام الماضي بوساطة أمريكية، لكن إسرائيل لا تزال تتمركز في 5 نقاط داخل جنوب لبنان تشن ضربات تقول إنها تستهدف عناصر وبنى عسكرية تابعة لحزب الله.