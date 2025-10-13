أعلنت الرئاسة الإيرانية أمس (الأحد) عدم قبولها الدعوة الرسمية التي وُجهت إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمشاركة في «قمة شرم الشيخ للسلام»، المقررة اليوم (الإثنين) في المدينة السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر، لتوقيع اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتهدف القمة، التي ستجمع أكثر من 20 زعيما عالميا، ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى توقيع إعلان مشترك يركز على التهدئة، والمساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية متعددة الأطراف لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني على مدى عامين.

وجاءت الدعوة لإيران كخطوة نادرة من إدارة ترمب، التي تسعى إلى توسيع مشاركة الدول الإسلامية في القمة لتعزيز شرعيتها، ومع ذلك، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن طهران لم تخطط للحضور أصلا، مشيرة إلى أن الرفض يأتي في ظل تصعيد العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، التي أعيد فرضها أخيرا بعد فشل محاولات التأجيل.

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.