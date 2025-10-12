الحوار الأوكراني ـ الأمريكي

مخاوف روسية

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، أن تكون بلاده تخطط لاستخدام صواريخ توماهوك الأمريكية في استهداف المدنيين في روسيا، مؤكداً أن الصواريخ لن تستخدم إلا لتحقيق أهداف عسكرية.وقال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع الرئيس ترمب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى، موضحاً أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنظمة دفاع جوي وصواريخ.وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة مع ترمب، مبيناً أن ترمب مطلع جيداً على كل ما يحدث وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار.وأضاف: «فرقنا تقوم باستعداداتها».وتأتي تصريحات زيلينسكي في برنامج «صنداي بريفينغ» على «فوكس نيوز» في وقت يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما إذا كان سيزود كييف بالصواريخ الأمريكية الصنع.ولفت زيلينسكي إلى أن روسيا تستفيد من الخلافات الداخلية لأي بلد من أجل ضرب أوكرانيا، على حد زعمه.وكان ترمب قد قال الأسبوع الماضي، إنه قبل الموافقة على توفير صواريخ توماهوك لأوكرانيا، فإنه يريد أن يعرف ما تخطط أوكرانيا لفعله بها لأنه لا يريد تصعيد الحرب.بالمقابل قال «الكرملين» اليوم إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.