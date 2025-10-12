هل يصبح رئيس الكاميرون أكبر الحكّام سنّاً في العالم ؟

أدلى الناخبون في الكاميرون اليوم بأصواتهم في انتخابات رئاسية يُتوقع أن تمدد حكم الرئيس بول بيا (92 عاماً)، أكبر حكام العالم سنّاً، الذي يتولى السلطة منذ (43) عاماً.

ويواجه بيا منافسة من المتحدث الحكومي السابق عيسى تشيروما (76 عاماً)، المدعوم من قوى معارضة تطالب بإنهاء حكمه، إلا أن المحللين يرجحون فوزه مجدداً بفضل سيطرته على أجهزة الدولة وانقسام خصومه التسعة.

وأدلى بيا بصوته في حي باستوس بالعاصمة ياوندي، قائلاً: "لننتظر ونرى اسم الفائز"، وسط إجراءات أمنية مشددة وإقبال واسع من الناخبين.

وتعيش البلاد ركوداً اقتصاديّاً منذ عقود، رغم مواردها من النفط والكاكاو. ويأمل المعارضون في التغيير بعد سنوات من الحكم الطويل.

يبلغ عدد الناخبين نحو (8) ملايين، وبدأ التصويت عند (07:00) بتوقيت غرينتش حتى (17:00)، فيما يُنتظر إعلان النتائج خلال (15) يوماً.

وتُجرى الانتخابات بجولة واحدة يفوز فيها من ينال الأغلبية البسيطة، في حين يخوض بيا سباقه الثامن تحت شعار «المجد والأمل».