ترمب يخطط للسفر

مراقبة تنفيذ الاتفاق

فيما قالت إسرائيل إنها ستبدأ في إطلاق الأسرى الفلسطينيين فور تأكيد وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم (الأحد)، أن الساعات القادمة قد تشهد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأكد فانس أن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل المحتجزين شخصياً بعد إطلاق سراحهم، نافياً أن تكون واشنطن تخطط لنشر قوات على الأرض في غزة أو إسرائيل.وأوضح نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية أن المحتجزين الإسرائيليين في غزة قد يُفرج عنهم في أي لحظة الآن، قبل الموعد النهائي المحدد، يوم (الاثنين)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة.وأشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط للترحيب بالمحتجزين صباح (الاثنين)، بتوقيت الشرق الأوسط، قائلاً: «لا يمكن تحديد الموعد الدقيق للإفراج عن المحتجزين، لكن لدينا كل التوقعات، ولهذا السبب سيذهب الرئيس، وسيستقبل المحتجزين في وقت مبكر من الأسبوع القادم».وأضاف: «نحن على أعتاب سلام حقيقي في الشرق الأوسط.. بالتأكيد هؤلاء العشرون محتجزاً سيعودون إلى عائلاتهم»، واصفاً ما يجري بـ«اللحظة العظيمة للعالم».وحول استعدادات القيادة المركزية الأمريكية لإنشاء مركز تنسيق في إسرائيل، وإرسال 200 جندي لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب، قال نائب الرئيس الأمريكي: «هذا غير دقيق».وأضاف: «لدينا حالياً قوات في القيادة المركزية منذ عقود في هذه المنطقة، وسيعملون على مراقبة تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، وضمان تموضع القوات الإسرائيلية في الخط المتفق عليه، والتأكد من أن حماس لا تهاجم مدنيين إسرائيليين، وبذل كل ما بوسعهم لضمان أن السلام الذي أنشأناه سيستمر ويصمد»، مبيناً أن بلاده لا تنوي ولم تخطط لإرسال قوات على الأرض في غزة أو إسرائيل «ولكننا سنواصل مراقبة هذا السلام لضمان استمراره».وتستكمل إسرائيل استعداداتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حماس ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب التي تشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين، وذلك بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي، (الجمعة)، قواته في قطاع غزة تدريجياً إلى الخط الأصفر، أول خط انسحاب من القطاع بموجب خطة ترمب لإنهاء الحرب، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق.من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي شوش بدرسيان في إحاطة صحفية: «سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم الإثنين عبر الحدود».