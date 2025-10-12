أعلن الجيش الباكستاني مقتل 23 من جنوده، و200 من الجانب الأفغاني خلال مواجهات عند الحدود بين البلدين.

وقال الجيش في بيان: «قُتل 23 جندياً باكستانياً خلال دفاعهم عن وحدة أراضي بلادنا ضد هذا الهجوم المشين»، مضيفاً: «قتلنا أكثر من 200 من عناصر طالبان وإرهابيين تابعين لهم في عمليات قصف وغارات وضربات دقيقة».

وكانت أفغانستان أعلنت الليلة الماضية أنها قتلت 58 جندياً باكستانياً في عمليات حدودية، رداً على ما وصفته بانتهاكات متكررة لأراضيها ومجالها الجوي.

واتهمت السلطات الأفغانية في وقت سابق باكستان بقصف العاصمة كابول وسوق في شرق البلاد. لكن إسلام آباد لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

ضحايا الاشتباكات

من جانبه، أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن قوات أفغانية سيطرت على 25 موقعاً تابعاً للجيش الباكستاني، وقتلت 58 جندياً، وأصابت 30 آخرين.

وأكد مجاهد خلال مؤتمر صحفي أن الوضع على جميع الحدود الرسمية والخطوط الفعلية لأفغانستان تحت السيطرة الكاملة، وتم منع الأنشطة غير القانونية بشكل كبير.

وقال مسؤول في إسلام آباد إن باكستان سيطرت على 19 موقعاً حدودياً أفغانياً، يتم منها شن الهجمات. وأضاف: «قُتل أو فر عناصر طالبان من تلك المواقع. وتم رصد حرائق ودمار واضح في المواقع الأفغانية التي تم الاستيلاء عليها».

عمليات انتقامية

وتتقاسم الدولتان حدوداً طولها 2611 كيلومتراً، تعرف باسم خط دوراند، لكن أفغانستان لم تعترف بها أبداً.

وكانت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان ذكرت الأحد أن قواتها أجرت «عمليات انتقامية وناجحة» على طول الحدود. وقالت: «إذا انتهك الجانب المقابل مرة أخرى سلامة أراضي أفغانستان، فإن قواتنا المسلحة مستعدة بشكل كامل للدفاع عن حدود البلاد وسترد بقوة».