ماذا يحدث في مدغشقر ؟

فيما أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا اليوم (الأحد) «محاولة غير قانونية وقسرية للاستيلاء على السلطة» في الدولة الأفريقية دون تقديم أدلة ملموسة، بعد يوم من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية بدأت في 25 سبتمبر الماضي، أعلن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر، الذي انحاز للمتظاهرين، أنه نصب نفسه القيادة العليا للقوات المسلحة في البلاد، بحسب صحيفة «ميدي مدغشقر».

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن «القوات المتمردة في البلاد أعلنت سيطرتها على جميع الوحدات المسلحة».

ووفقاً لبيان صادر عن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر (كابسات) «ستصدر جميع التعليمات للقوات المسلحة، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكرها. وبذلك، تعلن كابسات أنها المصدر الجديد للقيادة العسكرية».

وكانت «كابسات» قد عارضت سابقاً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، ودعت الأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد إلى اتباعها.

وانضمت مجموعات من جنود جيش مدغشقر، إثر نداء «كابسات»، إلى آلاف المتظاهرين في العاصمة.

وأعلنت رئاسة مدغشقر رصد محاولة للاستيلاء على السلطة «بطريقة غير قانونية وبالقوة»، معربة عن إدانتها لهذه المحاولة وتقديم تعازيها في ضحاياها.

واندلعت الاحتجاجات في البداية يوم 22 سبتمبر الماضي، بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجاً على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.

وفي 29 سبتمبر، أعلن الرئيس راجولينا حل الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة غير كافية، وأعلنوا لاحقاً تشكيل «لجنة تنسيق النضال» (KMT)، التي تضم ممثلين عن «جيل زد» والمجتمع المدني ومستشارين بلديين بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من المظاهرات.