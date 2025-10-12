إسرائيل مستعدة

مكان الجثث مجهول

اتفاقات المرحلة الأولى

رجحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تطلق حركة حماس سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة اليوم (الأحد). وتمثل الرسالة، التي أرسلتها حماس عبر وسطاء عرب إلى إسرائيل، المرة الأولى التي تؤكد فيها الحركة أن لديها 20 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة.وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن في وقت مبكر من ليلة الأحد، على الرغم من أنه لا يزال يتوقع أن يتم التسليم على الأرجح غداً (الاثنين).من جانبه، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع المحتجزين في غزة، عشية بدء تنفيذ عملية تبادل مع حماس تشمل الأسرى ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقال في بيان أصدره مكتبه «إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع الرهائن على الفور».وتُقدّر إسرائيل أن نحو 20 إسرائيلياً، إضافة إلى جثث نحو 28 رهينة، لا يزالون في قطاع غزة.وأعلنت حماس أنها لا تعرف مكان وجود بعض جثث المحتجزين، وأنه سيكون من الصعب الوفاء بالمهلة النهائية البالغة 72 ساعة التي حددتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنقلها. وأقرت إسرائيل بأن البحث سيستغرق وقتاً أطول على الأرجح لذلك.وبحسب مصادر الصحيفة، يجري حالياً تشكيل فريق دولي مشترك للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ويضم الفريق ممثلين من مصر، وقطر، والولايات المتحدة، وتركيا.وأعلن الرئيس الأمريكي في التاسع من أكتوبر أن ممثلين عن إسرائيل وحركة حماس توصلوا إلى اتفاقات حول المرحلة الأولى من خطة السلام نتيجة للمفاوضات في مصر، وتنطوي هذه المرحلة على إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة.وبعد هذا الإعلان، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترمب ودعاه لإلقاء كلمة في الكنيست. وفي ليلة العاشر من أكتوبر، أعلن مكتب نتنياهو موافقة الحكومة على صفقة إطلاق سراح جميع الرهائن، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.وأعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسمياً في اليوم نفسه أن القوات الإسرائيلية «اتخذت مواقعها على طول خطوط الانتشار المحدّثة».فيما أفادت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان بأن وقف إطلاق النار سيفتح مهلة 72 ساعة يجب خلالها إعادة المحتجزين إلى ديارهم.