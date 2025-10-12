توجه آلاف الفلسطينيين شمالاً على طول ساحل قطاع غزة، عائدين إلى منازلهم المهجورة سيراً على الأقدام أو باستخدام السيارات والعربات، بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يتماسك.

إسرائيل تسحب قواتها

وسحبت إسرائيل قواتها كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودمرت معظم القطاع.

وسينضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى قادة أكثر من 20 دولة في مصر، غداً الإثنين، لعقد قمة دولية في شرم الشيخ؛ تهدف إلى إتمام شروط السلام الدائم، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين بحلول ظهر الإثنين وفق شروط الاتفاق.





دمار المنازل وتجمعات في تل أبيب

بالنسبة للكثير من سكان غزة، كانت العودة عبر أنقاض القطاع رحلة مؤلمة إلى منازل تحولت إلى ركام، وفي المقابل تجمع عشرات الآلاف في ساحة الرهائن بتل أبيب في إٍسرائيل مساء السبت، في أجواء احتفالية بعد عامين من الاحتجاجات المفعمة بالغضب والحزن.

وصعد جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب، إلى جانب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى المنصة، إذ لعب ويتكوف دورًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف: «حلمت بهذه الليلة، كانت رحلة طويلة»، وهتف البعض «شكرًا ترمب، شكرًا ويتكوف»، بينما هتف آخرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





العد التنازلي لإطلاق الرهائن

بعد أن أكملت القوات الإسرائيلية إعادة تمركزها يوم الجمعة، التي أبقتها خارج المناطق الحضرية الرئيسية مع الاحتفاظ بالسيطرة على نصف القطاع تقريبًا، بدأ العد التنازلي لإفراج حماس عن الرهائن خلال 72 ساعة، أي بحلول ظهر الإثنين.

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

بموجب الاتفاق، ستفرج إسرائيل عن نحو 2,000 أسير ومعتقل فلسطيني، تم أسر العديد منهم خلال الحرب، ومن المتوقع أن تدخل مئات الشاحنات يوميًا إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.

وقالت المتحدثة باسم يونيسف تيس إنغرام، إن المنظمة ستعزز إمدادات الأغذية عالية الطاقة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ومستلزمات النظافة، والخيام بدءًا من الأحد.





زيارة ترمب إلى مصر وإسرائيل

سيتوجه ترمب إلى إسرائيل ومصر، إذ سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، ليكون أول رئيس أمريكي يفعل ذلك منذ جورج بوش الابن في 2008.

ورافق ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في غزة لدعم جهود الاستقرار، مع تأكيد عدم نشر قوات أمريكية داخل القطاع.