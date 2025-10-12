جدّد مصدر في حماس تأكيد أن الحركة لن تشارك في حكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل.ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله: «بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية.. حماس لن تشارك بتاتاً في المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع، لكنها تبقى عنصراً أساسياً من النسيج الفلسطيني».من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، أن الحركة لن تشارك في «قمة شرم الشيخ للسلام» لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال بدران في تصريح، اليوم (الأحد): إن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق المقررة غداً الإثنين، موضحاً أن حماس تتعامل مع الوسطاء من قطر ومصر لتسوية النزاع.ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشاركته في القمة بعد.في غضون ذلك، بدأت، صباح اليوم (الأحد)، نحو 400 شاحنة مساعدات إنسانية بالتحرك من معبر رفح باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى غزة، وعبرت نحو 90 شاحنة خلال الساعة الأولى. وهذه المرة الأولى منذ شهر مارس الماضي التي تستخدم فيها بوابة العوجة بسبب كثافة المساعدات.وأفادت مصادر وشهود عيان ببدء دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى قطاع غزة.ويجري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء القادم من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، واستقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضاً.