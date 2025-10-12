



لن نتخلّى عن التخصيب

عازمون على إحياء المفاوضات





إعادة فرض العقوبات





اتفاق العام 2015

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الكرملين أبلغ بلاده أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد الدخول في حرب جديدة ضد إيران.وقال عراقجي إن نتنياهو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال هاتفي، أنه «لا يخطط لشنّ هجوم جديد على إيران»، إلا أنه أكد أن «هذه الرسالة لا تُغيّر تقييمنا الميداني أو جاهزية قواتنا، فهي في أعلى مستويات الاستعداد»، مضيفاً «تزداد جاهزيتها يوماً بعد يوم».وأضاف : «أؤكد خبر الروس بأن نتنياهو أخبر بوتين بأنه لا توجد نية للدخول في صراع مع إيران»، بحسبما نقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية. وأوضح الوزير الإيراني، أنه خلال الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبوتين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «لا نعتزم خوض صراع جديد مع إيران»، وأضاف عراقجي، أن روسيا استدعت السفير الإيراني، ونقلت رسالة نتنياهو إلى طهران بعد هذا الاتصال. واعتبر عراقجي أن بلاده لا تأمن «الخداع من قبل الإسرائيليين»، مضيفاً: «ربما الإعلان العلني عن هذا الأمر من قبل الرئيس بوتين يعود للسبب نفسه».وقال عراقجي إن طهران ترحب باقتراح نووي أمريكي محتمل «عادل ومتوازن»، لكنها لم تتلق أي مقترح للتفاوض. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم (الأحد): «إذا تلقينا مقترحاً معقولاً ومتوازناً وعادلاً من الأمريكيين للتفاوض‭‭ ‬‬بشأنه فسندرسه بالتأكيد».وشدّد على أن طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إلا أنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. واعتبر أن هذا الأمر مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات. كاشفاً إلى أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.ولفت وزير الخارجية إلى أن إيران لا ترى أي سبب لاستئناف المفاوضات مع الدول الأوروبية حول برنامجها النووي، وتساءل: «ماذا يمكن أن يفعلوا وأي نتيجة إيجابية يمكن أن تؤدي إليها هذه المفاوضات؟ لا نرى فعلاً أي سبب للتفاوض معهم».وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنت، الجمعة، عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبداً للسلاح النووي».وأضافت: «نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمراً مبرراً»، معتبرة أن «البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالميين».وكانت الأمم المتحدة أعادت فرض عقوباتها على إيران في 28 سبتمبر، بعد 10 أعوام من رفعها إثر إخفاق المفاوضات مع الدول الغربية. وهي تبدأ بحظر على الأسلحة وصولاً إلى إجراءات اقتصادية.وسبق أن أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها ستواصل السعي إلى «حل دبلوماسي» للأزمة، لكن طهران أكدت بداية الأسبوع أنها ليست في وارد استئناف المباحثات «في الوقت الراهن».يذكر أن الدول الغربية وإسرائيل تشتبه في سعي إيران إلى حيازة سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران، مؤكدة حقها في الطاقة النووية لأغراض سلمية.وتوصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين عام 2015 بعد مفاوضات استمرت أعواماً، إلى اتفاق مع طهران ينص على تأطير أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.وفي 2018، قررت الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترمب الأولى، الانسحاب من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها الخاصة على طهران.ورداً على ذلك، تخلت إيران تدريجياً عن تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم، مما دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.