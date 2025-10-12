يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للزيارة الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه في يناير 2025، إذ كانت آخر زيارة له خلال فترة رئاسته الأولى عام 2017. ومن المتوقع أن تستمر الزيارة ساعات عدة فقط، إلا أنها ستكون حافلة باللقاءات والفعاليات.

وأعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن تغادر الطائرة الرئاسية واشنطن بعد ظهر اليوم (الأحد)، وتهبط في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية في الساعة 9:20 صباحاً (06:20 بتوقيت غرينتش)، يوم غد الإثنين.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس عقب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وسط ترقب سياسي وإعلامي كبير لما قد تحمله من رسائل داخلية وخارجية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الرئيس ترمب سيصل إلى مطار بن غوريون صباح اليوم الأحد قبل أن يتوجه إلى القدس للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.

وحسب المصادر، فإن اللقاء سيتركز على تثبيت الهدنة الأخيرة في قطاع غزة، والبحث في الخطوات القادمة المتعلقة بتبادل الأسرى، واستئناف المفاوضات السياسية، إلى جانب بحث تنسيق المواقف قبل القمة المقرر عقدها في القاهرة، الإثنين، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يلتقي ترمب، خلال زيارته، عائلات الإسرائيليين المحتجزين أو المفقودين في غزة، في لقاء يحمل طابعاً إنسانياً، ويهدف إلى إظهار دعمه للجهود المبذولة للإفراج عن المحتجزين، وهي خطوة ترى الأوساط السياسية في تل أبيب أنها تندرج ضمن مساعيه لتعزيز صورته زعيماً قادراً على تحقيق «سلام دائم» في الشرق الأوسط.

وفي ختام زيارة إسرائيل، سيلقي ترمب خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي هو الأول من نوعه لرئيس أمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، وسيتناول فيه التحالف الأمريكي الإسرائيلي والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في ترسيخ الأمن الإقليمي.

ومن المتوقع أن يشيد ترمب بالدور المصري والقطري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى قمة السلام المرتقبة في القاهرة، التي سيشارك فيها إلى جانب الرئيس المصري وزعماء عرب وأوروبيين، لبحث مستقبل قطاع غزة بعد الهدنة.

وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يسافر ترمب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور «مراسم سلام في الشرق الأوسط»، الإثنين، احتفالاً بالاتفاق الذي توصل إليه بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن يبدأ حفل قمة السلام في شرم الشيخ الساعة 2:30 ظهراً، وفقاً للجدول الزمني، بحسب البيت الأبيض.

ويتوقع أن يغادر ترمب إلى واشنطن، يوم الإثنين، بعد انتهاء القمة مباشرة.