ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الصينية (سينخوا) أمس، أن وزارة الدفاع الوطني في بكين أعلنت أن الصين والمملكة العربية السعودية ستجريان مناورات بحرية مشتركة تحت مسمى «السيف الأزرق 2025»، في وقت لاحق من أكتوبر الجاري.وقال نائب مدير مكتب الإعلام بوزارة الدفاع الوطني المتحدث باسم الوزارة الكولونيل جيانغ بِنْ، في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن المناورات البحرية الصينية السعودية ستنطلق خلال الفترة من منتصف أكتوبر حتى وقت متأخر من الشهر الجاري.وأضاف، أن هذه هي المرة الثالثة التي تنظم فيها البحرية الصينية والبحرية الملكية السعودية هذه المناورات المشتركة، التي قال، إن من شأنها أن تشجع تبادل التكتيكات والتكنيك بين القوات المشاركة، وتعميق علاقات الصداقة والتعاون العملي بين جيشي البلدين.وذكرت مدوَّنة الدفاع، أن مناورات «السيف الأزرق 2025» ستزيد وتيرة التعاون الدفاعي بين بكين والرياض.