باكستان: مقتل 12 بينهم مسلحون ورجال أمن بهجوم على الشرطة

قتل 12 شخصاً بينهم مسلحون وشرطيون في هجوم استهدف مدرسة لتدريب الشرطة شمال غربي باكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني في بيان، أن مسلحين هاجموا مدرسة لتدريب الشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف أن أجهزة إنفاذ القانون تصدت لهم، ما أسفر عن مقتل ستة من المهاجمين وستة من رجال الشرطة بينهم متدربون، فيما أصيب آخرون بجروح.

وشهدت باكستان تصاعداً كبيراً في الهجمات المسلحة خلال الأشهر الماضية، فيما يواصل الجيش جهوده منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بمناطق جبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.