مذبحة ميسيسيبي.. 4 قتلى و12 جريحاً بعد مباراة كرة قدم في ليلاند

تحول احتفال هومكومينغ السنوي في مدينة ليلاند بولاية ميسيسيبي الأمريكية إلى مأساة دامية، حيث أفادت السلطات المحلية أمس (السبت) بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين على الأقل جراء إطلاق نار جماعي وقع منتصف الليل في شارع رئيسي بالمدينة.

ووقع الحادث خلال تجمع بعد مباراة كرة قدم في مدرسة ليلاند الثانوية، ما أثار صدمة في المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة، وأدى إلى نقل أربعة من المصابين إلى مستشفيات في حالة حرجة.

وهومكومينغ هو تقليد أمريكي سنوي في المدارس الثانوية، يجمع الطلاب والخريجين للاحتفال بروح المدرسة من خلال مباريات كرة قدم وتجمعات، ويجذب آلاف الزوار إلى مدن صغيرة مثل ليلاند.

وأكد العمدة جون لي لوسائل الإعلام أن الحادث لم يقع داخل حرم المدرسة، لكنه أدى إلى إغلاق الشوارع ونشر قوات الطوارئ، مع مساعدة مكتب التحقيقات في ميسيسيبي في التحقيق.

وبحسب السلطات الأمريكية فإنه لا توجد معلومات عن الدافع أو هوية الجناة حتى الآن، لكن التقارير الأولية تشير إلى إطلاق نار عشوائي أو نزاع شخصي تصاعد، وقال السناتور الولائي ديريك سيمونز: «هذا مأساة تحول فرحة الشباب إلى حزن، ويجب أن نعيد النظر في أمن الفعاليات المدرسية».





وهرعت الشرطة والإسعاف إلى الموقع فورا، مع إغلاق المنطقة لجمع الأدلة، وأعلن مكتب التحقيقات في ميسيسيبي أنه يقود التحقيق بالتعاون مع الشرطة المحلية، مطالبا الشهود لتقديم معلومات.

وأعلن العمدة لي حالة طوارئ مؤقتة، وأغلقت المدرسة أبوابها اليوم للتحقيق، مع دعوات لجمع تبرعات لعائلات الضحايا، وعلى مستوى الولاية، دعت منظمات مثل NAACP إلى تعزيز الدوريات الأمنية في الفعاليات المدرسية، بينما أطلقت حملة توعية حول العنف المسلح في دلتا ميسيسيبي.

وتقع مدينة ليلاند في دلتا ميسيسيبي، ولاية تقع في الجنوب الولاييني للولايات المتحدة، وتُعرف بتاريخها الغني في الزراعة، خصوصا زراعة القطن، وكانت مركزا للحقوق المدنية في الستينات وشهدت احتجاجات ضد التمييز العنصري.