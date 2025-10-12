أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام» بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين القادم، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان مساء أمس (السبت)، أن قمة شرم الشيخ للسلام ستعقد بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن القمة تُعقد في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.