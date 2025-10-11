جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته للولايات المتحدة إلى وقف الحرب الروسية على بلاده. واعتبر زيلينسكي في منشور على منصة إكس، اليوم (السبت)، أن ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، ونجاحه الباهر في وقف حرب غزة، يؤكد أنه قادر على وقف الحرب الروسية أيضاً.وكشف أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها «إيجابية ومثمرة للغاية» مع الرئيس الأمريكي. وقال زيلينسكي إنه أبلغ ترمب بالهجمات الروسية على منظومة الطاقة الأوكرانية. وأضاف أنهما «ناقشا فرص تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إضافة إلى اتفاقيات ملموسة يجري العمل على صياغتها لضمان ذلك».وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة أن يكون هناك استعداد من الجانب الروسي للانخراط في دبلوماسية حقيقية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالقوة، بحسب تعبيره.وطالب زيلينسكي خلال الفترة الماضية واشنطن بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى يزيد مداها على 2000 كيلومتر، وأنظمة دفاعية جوية متطورة. في وقت حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ «توماهوك» سيؤدي إلى تدمير العلاقات بين موسكو وواشنطن.ومنذ فوزه بالرئاسة وعودته إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي مراراً أنه قادر على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سريعاً، وخلال أسابيع، إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن. ما دفعه في الآونة الأخيرة إلى التعبير عن سخطه وانتقاده لنظيره الروسي بوتين وكييف على السواء.