كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن مصلحة السجون بدأت نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة، إلى سجني «كتسيعوت» و«عوفر».وأفادت بأنه تم نقل الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح إلى سجن كتسيعوت. في حين جرى نقل الأسرى المقرر إبعادهم إلى الضفة الغربية إلى سجن عوفر، غرب رام الله.ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. فيما ينتظر أن تفرج حماس عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.وأفصحت مصادر إسرائيلية أن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين ضم 195 أسيراً فقط محكوماً بالمؤبد، وفق ما نقل موقع «والا». وأضافت أن 60 أسيراً من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195. وكشفت المصادر أن الشاباك اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القادة البارزين ضمن الأسرى.وأثارت لائحة الأسرى الفلسطينيين جدلاً في الحكومة الإسرائيلية، بعد اعتراضات من الشاباك على بعض الأسماء، قبل أن تنشر وزارة العدل لائحة بأسماء 250 فلسطينياً يقضون عقوبات طويلة في السجون.إلا أن تلك اللائحة لم تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.ونصت وثيقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها في شرم الشيخ في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم في السجون الإسرائيلية خلال الـ72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو مظاهر مسلحة واحتفالية كما كان يجري في السابق، فيما يتابع الصليب الأحمر وحده تلك العملية ميدانياً، ويبلغ عن حصول انتهاكات.