وزراء سابقون



ويشارك في هذه الانتخابات عدد من الوزراء السابقين لكن بتحالفات جديدة إلى جانب بعض مستشاري الحكومة، ويشارك أكثر من 350 نائبًا سابقًا وحاليًا في الانتخابات منهم نحو 250 نائبًا في الدورة الحالية من أصل 329.



ويشارك رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائباه في التنافس الانتخابي بالإضافة إلى رؤساء سابقين للمجلس.



بالمقابل يترشح في الانتخابات المرتقبة 13 وزيرًا من حكومة السوداني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الذي أعلن قبل عدة أشهر عن أكبر تحالف سياسي باسم



«الإعمار والتنمية» ويقدم 470 مرشحًا.



تحالف السوداني



وهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها السوداني في الانتخابات بعد تسلمه السلطة نهاية عام 2022، إذ كان قد منع بحسب الأوساط السياسية من خوض انتخابات 2023 المحلية.



وضم الائتلاف 7 تشكيلات تابعة لوزيرين حالي وسابق، إضافة إلى محافظ وزعيم عشائري قريب من السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وأطراف أخرى ضمن «الحشد الشعبي». ومن الوزراء الحاليين المنخرطين في تحالف السوداني: أحمد الأسدي وزير العمل وزعيم فصيل جند الإمام، وهيام الياسري وزيرة الاتصالات.



وكان اشتراك السوداني في الانتخابات قد أغضب أطرافًا داخل تحالفى«الإطار التنسيقي». وقال نوري المالكي زعيم دولة القانون ومنافس السوداني على تسلسل واحد بغداد في الانتخابات: «إنه كان ينبغي عدم ترشح رئيس الوزراء».



ورشح المالكي 4 وزراء حاليين مع تحالف في 3 محافظات، وهم وزير النفط حيان عبد الغني عن البصرة والذي كانت تسربت معلومات قبل أشهر عن احتمال انتقاله إلى عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي). وزير الكهرباء عن حزب الفضيلة المتحالف مع دولة القانون زياد علي عن البصرة أيضًا، وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع في بغداد، ووزير الزراعة عباس العلياوي عن النجف.



أما منظمة بدر بزعامة هادي العامري فترشح عنها وزير النقل رزاق محيبس عن ذي قار، وكانت ترددت أنباء عن حول احتمال شموله بالتعديل الحكومي الذي لم يستطع السوداني تنفيذه بسبب رفض القوى السياسية، بالمقابل رشحت «العصائب» وزير التعليم نعيم العبودي، وهو من مواليد ذي قار، لكنه يخوض التنافس تحت التسلسل رقم (1) في بغداد.



ويقدّم محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق الذي يتنافس في بغداد تحت الرقم (1) بعيدًا عن مسقط رأسه في الأنبار وزيران اثنان في الحكومة، فيما يقود ثالث تحالفا تابعًا للحلبوسي في الأنبار.



ويشارك القيادي في «تقدم» محمد تميم وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء بالتسلسل الأول في كركوك ووزير الثقافة بالتسلسل (5) في نينوى، بالمقابل، يرأس خالد بتال، وزير الصناعة والقيادي في حزب الحلبوسي، تحالف «قمم» التابع للأخير في الأنبار.



القوى السنية



وفي سياق القوى السنية، يرأس وزير الدفاع ثابت العباسي تحالف «حسم» في نينوى، فيما انشق إبراهيم النامس وزير التربية، عن أحمد الجبوري (أبو مازن)، واشترك مع تحالف جديد تحت اسم «تفوق» في صلاح الدين. ورشحت كتلة بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني وزيرة الهجرة الحالية إيفان فائق على الكوتا الخاصة بالمكوّن.



إلى ذلك، قرّر عشرة وزراء في الحكومة الحالية عدم الاشتراك في الانتخابات القادمة، وهم: وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وزيرة المالية طيف سامي، وزير الصحة صالح مهدي، ووزير الصناعة خالد بتال (يرأس قائمة الحلبوسي في الأنبار). إضافة إلى جميع الوزراء الكُرد، وهم: وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير العدل خالد شواني، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ووزير البيئة هلو العسكري، وقرر وزير الموارد المائية عون ذياب، ووزير التجارة أثير الغريري، عدم خوض الانتخابات، وكلاهما كان قريبًا من الشمول بالترشيق الحكومي الذي لم يتحقق.



أما الوزراء السابقون الذين عادوا إلى التنافس، فأبرزهم: وزير الدفاع خالد العبيدي عن «تقدم» في نينوى. وأركان الشيباني وزير الاتصالات في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة عن قائمة السوداني في بغداد، وحسن الشمري وزير العدل السابق، وترشح مع تحالف السوداني بعيدًا عن حزبه «الفضيلة» المتحالف مع المالكي.



وغادر عادل الركابي، وزيرُ العملِ السابق تحالفَ الحكمة (عمار الحكيم) وترشّح مع «العصائب» أما محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، فيرأس «تحالف المنقذون».



وترشح وزير التعليم السابق عبد ذياب العجيلي مع «تحالف عزم» برئاسة النائب مثنى السامرائي ووزير التربية السابق محمد إقبال مع كتلة وزير الدفاع «حسم» في الموصل.



وأظهرت قوائم الترشيح وجود مستشارين في الحكومة يشاركون في الانتخابات المرتقبة مع قائمة رئيس الوزراء. وأبرز هؤلاء المستشارين: رشيد العزاوي، أمين عام الحزب الإسلامي المتحالف مع فالح الفياض ضمن قائمة السوداني. وعبد الأمير الدبي، النائب السابق ومستشار الحكومة الذي انشقّ عن «العصائب».



إضافة إلى إبراهيم الصميدعي، الذي يعتقد أنه أُبعد قبل أشهر عن المستشارية بسبب تصريح له العام الماضي بخصوص الحشد الشعبي.

