إقامة دولة فلسطينية

استهداف شبكات الكهرباء





أنظمة دفاع جوي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجود تفاهم بين بلاده والولايات المتحدة بشأن كيفية حل الصراع سلمياً في أوكرانيا، وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكاستانية دوشنبه، اليوم (الجمعة): إن روسيا وأمريكا لا تزالان تعملان ضمن إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا بشأن أوكرانيا، لافتاً إلى أن هذه القضايا «معقدة». وأعرب عن دعمه لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة.وأفاد بأن الولايات المتحدة بقيادة ترمب تسعى بصدق للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، مؤكداً أن نظيره الأمريكي يبذل جهوداً كبيرة لحل أزمات مستمرة منذ عقود.وفيما يتعلق بخطة السلام في غزة، شدد بوتين على دعم روسيا لمبادرات ترمب في الشرق الأوسط، معتبراً أن نجاح هذه الجهود سيكون «حدثاً تاريخياً». وأكد أن روسيا تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة لدى الدول العربية وفلسطين، مشددا أن «الأمر الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية».وعبر بوتين عن موقفه من لجنة نوبل للسلام، قائلاً إن الجائزة منحت مراراً لأولئك الذين «لم يفعلوا شيئاً من أجل السلام». ولفت إلى أن القمة الروسية العربية جرى تأجيلها بمبادرة منه، مؤكداً التزام بلاده بدعم مسار السلام الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.من جهة أخرى، حُرم عشرات الآلاف من الكهرباء، اليوم (الجمعة)، في 9 مناطق أوكرانية وفي كييف بعد هجوم ليلي روسي استهدف شبكة الطاقة وأسفر عن مقتل طفل وإصابة نحو 30 شخصاً بجروح.وصعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديد في أوكرانيا قبل عدة أسابيع مع اقتراب فصل الشتاء، مع مخاوف من استمرار الهجمات، كما في السنوات السابقة، وإغراق ملايين الأشخاص في الظلام في رابع شتاء تشهده البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية «أوكرينيرغو»: إن الضربات الليلية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المستخدمين في كييف و9 مناطق أخرى في شرق وجنوب وشمال ووسط البلاد.وأفاد مصدر في قطاع الطاقة الأوكراني بأن الكهرباء انقطعت عن «عشرات آلاف المنازل» في كييف. وأضاف أن بسبب الطقس الغائم، تمكنت العديد من الطائرات الروسية المسيرة من الإفلات من الدفاعات الجوية.من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: منذ أسابيع، يفعل الروس كل ما في وسعهم لإغراق البلاد في الظلام، داعياً الغرب مجدداً إلى تسليم بلاده أنظمة دفاع جوي إضافية.وأعلنت السلطات أن الغارات أسفرت عن مقتل طفل عمره 7 سنوات في منطقة زابوريجيا، وإصابة 33 شخصا آخرين.بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنّت ليلاً ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت للطاقة تغذي المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.