نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم(الجمعة)، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المرتقب الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتضم 250 شخصا.ولم تتضمن اللائحة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة، التي طالبت حركة حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي في حماس حسن سلامة.وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان، أعلنت أمس، أن القيادي الشهير في فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.وكشفت مصادر إسرائيلية أن جثتي زعيم حماس السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، لن تشملهما صفقة التبادل، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وطالبت حماس خلال المفاوضات بإطلاق سراح شخصيات مهمة بينهم مروان البرغوثي، فضلا عن القيادي في الحركة عبدالله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، وعباس السيد، بالإضافة إلى سعدات.ومع إعلانه دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم، بالانسحاب الأولي من قطاع غزة، رغم استمرار القصف وإطلاق النار في أماكن عدة من القطاع.وشملت الانسحابات اللواء السابع من المدرعات، واللواء السادس، ولواء غولاني، ولواء المدرعات 188.وطالت الانسحابات عدة مناطق في قطاع غزة تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وشملت: شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، حي تل الهوا والزيتون جنوب مدينة غزة، بركة الشيخ رضوان شرق المدينة، وشارع الرشيد غربي المدينة، انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة، وتراجعت القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع المنكوب.