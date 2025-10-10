أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن الغارات الجوية توقفت.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش ستكمل قريباً الانسحاب إلى «الخط الأصفر» المتفق عليه وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأكد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم الشاطئ الشمالي في غزة.وأضاف أن الفرقة 36 «فرقة غولاني» بدأت بسحب آلياتها من القطاع، لافتاً إلى أن بعض النازحين عادوا لتفقد منازلهم المدمرة في مخيم الشاطئ الشمالي.وكان كبير مفاوضي حماس خليل الحيّة، أعلن أمس(الخميس)، أن الحركة تسلّمت «ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعاً أن الحرب انتهت بشكل تام».وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان ذكرت أن «الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا في غضون 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليه».وأوضحت أنه يتعين على حماس بموجب الاتفاق أن «تُفرج عن جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، أي بحلول يوم الإثنين».وأضافت أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن مساء الأربعاء التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهو اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.