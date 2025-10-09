خطة تبادل الأسرى

توقيع الاتفاق

فيما دخل الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي واسع بعد إعلان التوافق حول المرحلة الأولى من خطة ترمب، حيز التنفيذ، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم (الخميس) أن القوات الإسرائيلية لا تزال تقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.ودعت الوزارة الفلسطينيين إلى الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وانتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف بشكل مباشر على نازحين في شارع الرشيد، قرب جسر وادي غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن مصادر طبية، قولها إن غارات إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين منذ فجر اليوم، في عدة مناطق من قطاع غزة، موضحة أن مستشفى الشفاء استقبل 5 ضحايا، ومستشفى المعمداني استقبل 3 ضحايا، فيما استقبل مستشفى ناصر بمدينة خان يونس ضحية أخرى.وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن خطة شاملة وضعت لعملية تنفيذ تبادل الأسرى، موضحة أن حركة حماس بدأت نقل الأسرى الإسرائيليين إلى نقاط آمنة.وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء اطمأنوا على وضع الأسرى، موضحة أن التنسيق مع الصليب الأحمر لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي بدأ، فيما سيشرف الوسطاء على عملية التسليم والتسلم.بدوره، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الاتفاق هذا المساء، ومن المقرر عقد اجتماع الحكومة في الثالثة من عصر اليوم، على أن يسبقه اجتماع للكابينت.وترجح مصادر متطابقة أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية سيجرى اليوم (الخميس).وعادت أجواء الفرح في القطاع الفلسطيني المدمر، بعد سنتين من الحصار والدمار.ووفقاً للاتفاق فإن الجيش الإسرائيلي ملزم ببدء الانسحاب من عدد من المناطق ما يعرف بالخطر الأصفر من خان يونس جنوباً وحتى بيت لا هيا شمالاً خلال الـ24 ساعة القادمة، وسيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة ومن دون أية مراسم، خلال 72 ساعة من التوقيع، على أن يتم تسليم الجثامين تدريجياً، كما سيتم الإفراج عن نحو 2000 أسير وأسيرة من الفلسطينيين بينهم 250 من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات إلى جانب أسرى من قطاع غزة، اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.