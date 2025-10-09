أعلنت وزارة التربية الكويتية أمس (الأربعاء) فتح تحقيق عاجل في واقعتين تتعلقان بإقامة أنشطة مدرسية نظمت بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للأنشطة التربوية، مبينة أن وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي أصدر قراراً بإيقاف المسؤولين عن تلك الأنشطة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على صون هيبة المؤسسات التعليمية والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت، فقد تم فتح تحقيق عاجل في واقعتين تتعلقان بإقامة أنشطة مدرسية نظمت بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للأنشطة التربوية، مؤكدة أن ما حدث يعد تجاوزاً يستوجب المساءلة.

وأضافت أن هذه الوقائع تمثل مخالفة صريحة لأحكام القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2025 بشأن تنظيم الاحتفالات والمناسبات داخل المدارس، الذي ينص على عدم إقامة أي نشاط أو فعالية إلا بإشراف إدارات الأنشطة التربوية المختصة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي إخلال بالتعليمات أو تجاوز للأنظمة المعتمدة. وأوضحت أن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أصدر قراراً بإيقاف المسؤولين عن تلك الأنشطة في المدرستين المعنيتين، بمن فيهم مديرو المدارس ومعلمو المقرر الدراسي إلى حين انتهاء أعمال لجنة التحقيقات الجارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تقصيره أو مخالفته لواجباته المهنية والإدارية. ودعت وزارة التربية جميع الإدارات المدرسية في مختلف المراحل التعليمية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للأنشطة التربوية، والتأكد من أن جميع الفعاليات المنفذة داخل المدارس تنسجم مع الأهداف التربوية، وتخدم المصلحة الوطنية بعيداً عن أي ممارسات خارجة عن الإطار التربوي.