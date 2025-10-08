الدول الإسلامية منخرطة بالسلام

نقاط الخلاف في صفقة غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أنه ربما يذهب إلى مصر يوم (الأحد) لحضور مراسم توقيع اتفاق غزة، وقال إن المفاوضات تسير بشكل جيد.وأضاف ترمب في تصريحات من البيت الأبيض: نحن على مقربة من التوصل لاتفاق غزة، المفاوضات تسير بشكل جيد، مشدداً: «اتفاق غزة قريب جداً».وأضاف: «كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل»، مبيناً أنه على اتصال مع مسؤوليه بشأن صفقة غزة.وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قد نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن الرئيس دونالد ترمب قد يسافر إلى الشرق الأوسط، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحاً أن الأمور بشأن اتفاق غزة تسير بشكل جيد لكن تحتاج لمزيد من العمل، وتم إحراز تقدم جيد في مفاوضات اليوم.وشدد روبيو في تصريحات بالقول: «الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريباً».وتشير التقارير الإعلامية إلى أن النقاط العالقة بشأن قوائم الأسرى لا تزال مستمرة في الوقت الحالي، مبينة أن إسرائيل رفضت مبدئيا أسماء طلبت «حماس» الإفراج عنها وطلبت وقتاً لدراسة إمكانية تسليم جثمانَي السنوار وشقيقه.وذكرت التقارير أن «حماس» تتحفظ على تمسك إسرائيل بالفيتو على قوائم الأسرى، مبينة أن الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، وسط ضغوط أمريكية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.من جهته، أعلن مكتب نتنياهو مساء اليوم، البدء بصياغة قرار إطلاق المرحلة الأولى من اتفاق غزة المتعلق بتبادل الرهائن والأسرى.