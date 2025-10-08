ترمب في تل أبيب

الخطر الأصفر في غزة

وسط توقعات بمشاركة الرئيس الأمريكي في مراسيم توقيع اتفاق غزة في مصر والتي يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق سينجز خلال 24 إلى 36ساعة، تجري الاستعدادات في تل أبيب لاحتمال قدوم ترمب إليها عقب توقيع الاتفاق.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تجري استعدادات أولية لاحتمال زيارة ترمب إذا تم توقيع صفقة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، رغم أن ترمب أجل زيارته إلى إسرائيل والتي كانت مقررة في منتصف الشهر الماضي وعقب الزيارة إلى بريطانيا، غير أن عدم التوصل اتفاق لوقف حرب غزة حال دون ذلك وأُلغيت الزيارة.قالت الصحيفة الإسرائيلية: «يُقدَّر أن ترمب يرغب في القدوم إلى المنطقة للاحتفال بالإنجاز الكبير المتمثل في إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، مضيفة: «حتى الآن، يعتمد الأمر على نتائج المحادثات في شرم الشيخ بمصر، إلا أن المؤشرات إيجابية».في الوقت ذاته، نقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه يُعتقد إنجاز اتفاق غزة خلال 24 إلى 36 ساعة.وأفادت القناة أن التوقعات تشير إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق (الجمعة) على أن تبدأ عملية التنفيذ الأسبوع القادم، فيما ذكرت «إسرائيل هيوم» أن هناك استعدادات في إسرائيل لبدء الإفراج الفعلي عن الرهائن بعد 72 ساعة من التوقيع على الاتفاق وفق خطة ترمب.وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أنه جرى الاتفاق على بقاء إسرائيل على «الخط الأصفر» مع تعديلات طفيفة.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد دعا نظيره الأمريكي دونالد ترمب لحضور توقيع اتفاق محتمل في مصر، في حال التوصل إليه خلال المفاوضات الجارية حالياً في شرم الشيخ.