أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم (الأربعاء) رفض تقسيم سورية تحت أي مبرر أو إطار، مؤكداً أن الاجتماع مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) هدفه التأكيد على اتفاق «10 مارس».وأوضح الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن وحدة أراضي سورية مرتكز لاستقرار المنطقة، مبيناً أن أنقرة لها دور كبير في دعم المرحلة الانتقالية في سورية.وقال الشيباني: «إسرائيل لا تزال تهدد أمن سورية وتحتل قطعة من أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية لإنهاء هذه التهديدات.وشدد وزير الخارجية السوري على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمساعي الحكومة السورية لإعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل.من ناحيته، شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، داعياً المجتمع الدولي للتكاتف لدعم استقرار سورية.وقال فيدان إن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سورية بعملياتها الأحادية في جنوب سورية تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا، مبيناً أن قيادة سورية بوسعها الآن قتال تنظيم داعش بمفردها في البلاد، ما يعني أن على الدول الأجنبية تغيير نهجها في هذا الشأن.وطالب فيدان قوات سورية الديمقراطية بـ«التخلي عن أجندتها الانفصالية»، معرباً عن أمله أن تتمكن الأطراف في سورية من إيجاد حل سلمي.وبحث الشيباني مع فيدان في العاصمة التركية أنقرة، التطورات الأخيرة في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.