سلّمت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، اثنين من أبرز المطلوبين دولياً إلى السلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل شرطة دبي وشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن المطلوبين، اللذين يُعدّان من أبرز المطلوبين في بلجيكا، يواجهان اتهامات تتعلق بالإتجار عبر الحدود بالمخدرات وتشكيل عصابة خطيرة وارتكاب جرائم غسل أموال.وجاءت عملية التسليم تنفيذاً لحكم قضائي وقرار صادر عن وزارة العدل الإماراتية، في إطار التزام الدولة بتطبيق الإجراءات القانونية الدولية، وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.