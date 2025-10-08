في خطوة استفزازية متعمدة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، اليوم (الأربعاء)، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية.وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المستوطنين بقيادة بن غفير اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا «جولات استفزازية»، وأدَّوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد «العرش العبري».وذكرت أن المستوطنين حملوا القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كجزء من طقوسهم الدينية لإحياء ما يسمى «عيد العرش العبري».واتهمت الوكالة «سلطات الاحتلال باستغلال الأعياد اليهودية للتصعيد في مدينة القدس عبر تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومنع دخول أبناء شعبنا إليها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد».وفرضت إسرائيل إجراءات مشدّدة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشر الاحتلال تعزيزات واسعة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.يذكر أن الوزير اليميني المتطرف بن غفير دخل مرارا، وأحيانا برفقة مستوطنين، إلى باحات المسجد الأقصى. وتقابل زياراته بمواقف منددة من الفلسطينيين ودول عربية، خصوصا أنه معروف بمواقفه المتطرفة وخطواته الاستفزازية، ينتهك الوضع القائم بأدائه الصلاة في باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.