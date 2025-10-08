



مزايدة مسؤولي الحزب

خارج اللعبة السياسية

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنه «لا خيار» أمام حزب الله إلا أن يسلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، داعيا إياه أن «يتعظ» من تجربة حركة حماس في قطاع غزة. وقال جعجع في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من مقرّه في بلدة معراب الجبلية شمال بيروت: «لا خيار لدى الحزب إلا أن يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، لأن ثمة دولة وهي أخذت القرار».وأضاف: من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه إلى الدولة في أقرب وقت ممكن، حرام إضاعة الوقت.واتهم جعجع مسؤولي الحزب بأنهم يزايدون في الوقت الراهن برفضهم تسليم سلاحهم إلى الدولة التي وضعت في أغسطس خطة لنزع السلاح.وقال: «لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كانت واضحة إلى أين ستصل، ولم أفهم 7 أكتوبر. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات وإلى أين وصلوا؟».ودعا جعجع الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، وسبق له أن سلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد مشاركته في الحرب الأهلية (1975-1990)، السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة أن تظهر «حزما» أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.وأكد أن الحزب بمعارضته تسليم السلاح «يضع نفسه خارج اللعبة السياسية وخارج القانون، ويجعل نفسه وكأنه متمرد على الدولة»، مضيفا «هذا أمر يضعف موقفه ولا يقويه».وكانت الحكومة اللبنانية قررت في أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه «خطيئة».