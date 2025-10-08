دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترمب لحضور توقيع اتفاق محتمل في مصر، في حال نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ.ولفت السيسي خلال خطابه في أكاديمية الشرطة، اليوم(الأربعاء)، إلى الجهود المصرية المستمرة خلال العامين الماضيين لوقف حرب غزة.وقال «الآن في شرم الشيخ تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وقلوبنا جميعاً مع هذه المفاوضات. أسجل بتقدير واحترام شديد للرئيس ترمب إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».ودعا الرئيس السيسي نظيره الأمريكي لمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكداً حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية.وأضاف: «ما وصلني عن اجتماعات شرم الشيخ أنباء مشجعة، ونتمنى انتهاز الفرصة ونحرص على أن تكون نهاية الحرب في جولة المفاوضات الحالية».وجدد الرئيس المصري التأكيد على أن المنطقة تمر بظروف صعبة وقاسية، لافتا إلى قدرة الدولة المصرية على تجاوز أي تحدٍ والتصدي لأي خطر. وأضاف: «تمكنا من التغلب على الإرهاب والوضع في مصر مطمئن». وشدد السيسي على أنه لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية، مؤكداً قدرتها على تجاوز أي تحدٍ والتصدي لأي خطر.وتشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2025/2024، بحضور الرئيس المصري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات، وأهالي الخريجين.