لماذا أخرجت إدارة ترمب امرأة من غزة؟

في خطوة نادرة، تضافرت جهود إدارة ترمب مع حكومتي إسرائيل والأردن لإجلاء امرأة فلسطينية من قطاع غزة الممزق بالحرب، لأن ابنها يخدم في البحرية الأمريكية، وتمت العملية بسرية تامة بعيداً عن الأضواء.

إنقاذ محفوف بالمخاطر

خلف الكواليس

ردود فعل متباينة

خطوة في ظل الأزمة

وسط النزاع الدموي في غزة، تمكنت هذه المرأة من الخروج بأمان بفضل التنسيق الحذر بين الدول الثلاث، ما يعكس تعقيدات التعامل الدبلوماسي في مناطق الصراع.وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن العملية جرت في الأسابيع الماضية بعد سلسلة من المفاوضات والاتصالات.وتباينت ردود الفعل على هذه المبادرة بين إشادة بالجهود الإنسانية وتساؤلات عن دوافع الإدارة الأمريكية، وسط نقاشات واسعة حول دور واشنطن في الشرق الأوسط.تأتي هذه العملية في ظل تصاعد العنف في غزة، حيث تتزايد أعداد الضحايا، ما يبرز أهمية المبادرات الإنسانية التي تسعى لحماية المدنيين وسط الصراعات المسلحة.