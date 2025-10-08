نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من محاولة اغتيال، بعدما تعرّض موكبه لإطلاق نار أثناء تحركه في مدينة غواياكيل الساحلية، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة أن الرئيس بخير وأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه فيهم.

وتعرضت سيارة الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا لهجوم من قبل حشد ضخم يضم نحو 500 شخص، أثناء اقترابه من فعالية رسمية في مقاطعة كانيار.

وأفاد وزير كبير في الحكومة الإكوادورية بأن الحشد قام برشق السيارة بالحجارة، ما أدى إلى إصابة هيكل السيارة بأضرار، كما تم العثور لاحقاً على آثار ناجمة عن الرصاص على السيارة، وفقاً لوسائل إعلام.

وأضافت وزيرة البيئة والطاقة، إينيس مانزانو، أمس (الثلاثاء)، أنها تقدمت ببلاغ رسمي يصف الحادث بأنه محاولة اغتيال للرئيس، مؤكدة أن نوبوا لم يصب بأي أذى خلال الهجوم.

وأشار البيان الرسمي إلى أن السلطات تمكنت من اعتقال خمسة أشخاص على خلفية الحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم وكشف جميع الملابسات المتعلقة بمحاولة الاعتداء على الرئيس الإكوادوري.

ويُعد نوبوا أحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في أمريكا اللاتينية، إذ دخل التاريخ كأصغر رئيس للإكوادور عند توليه السلطة في نوفمبر 2023، وهو في الـ35 من عمره.

وكان نوبوا قد تعهد بـ«إنقاذ البلاد من تجار المخدرات المتحالفين مع عصابات إجرامية أجنبية»، في ظل تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة.

ينتمي الرئيس الشاب إلى عائلة سياسية واقتصادية نافذة، فهو نجل رجل الأعمال والسياسي المعروف ألفارو نوبوا، الذي خاض محاولات متكررة للوصول إلى سدة الحكم.